Die schnellste jemals offiziell gemessene Geschwindigkeit eines Formel-1-Autos ist 372,6 km/h. Das ist übrigens schon eine ganze Weile her. Juan Pablo Montoya fuhr 2005 bei Testfahrten in Monza mit einem McLaren-Mercedes so schnell. Die MotoGP ist dabei, sich diesem Rekord zu nähern.







