4 Südtiroler Eishockey-Teams kämpfen gegen das Saisonaus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag steht in der Alps Hockey League der vierte Viertelfinalspieltag auf dem Programm. Dabei kämpfen die Unterland Cavaliers und die Wipptal Broncos gegen das Saisonaus an. Auch in der IHL stehen zwei Südtiroler Teams vor dem entscheidenden Spiel.