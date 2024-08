8 Tore und eine rührende Geste: Viel los beim HC Bozen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Auf diesen Moment haben die Bozner Fans schon lange gewartet. Am Freitagabend liefen ihre Lieblinge erstmals in der neuen Saison in der heimischen Sparkasse Arena aufs Eis. Zum Auftakt des Summer-Classic-Turniers gab es zwar eine Niederlage, doch es war schon mächtig was los.