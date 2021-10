Vor wenigen Tagen räumte Walter Baumgartner den Weg für einen neuen Präsidenten beim FC Südtirol frei. Und so wurde Gerhard Comper am Donnerstag zum neuen Chef gewählt und einen Tag später im FCS-Center in Rungg präsentiert. SportNews war mit einer Kamera vor Ort und hat die beiden Protagonisten vor die Linse gebeten.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz