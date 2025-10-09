Hier der große Stadtverein, der seit seiner Gründung im fernen Jahr 1933 so viele Trophäen angehäuft hat, wie kein anderer in Italien. Dort der ewige Underdog, der noch keinen einzigen Meistertitel gewonnen hat, dem aber als Kultverein die Fanherzen eines ganzen Tals zufliegen. Kurzum: HC Bozen gegen HC Pustertal – es ist wieder soweit!<BR \/><BR \/>Am Freitagabend (ab 19.45 Uhr im <b><i>SportNews<\/i><\/b>-Ticker) steigt in der ausverkauften Brunecker Intercable Arena das erste Saisonduell der beiden beliebtesten Südtiroler Eishockeyvereine, dann empfängt der Tabellenvierte der ICE Hockey League, der HC Falkensteiner Pustertal, den Spitzenreiter HCB Südtirol Alperia. Vorher wollen wir wissen, wer in der Gunst der Fans oben steht.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="348480" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n