Alcaraz beendet ein azurblaues Tennis-Märchen

Titelverteidiger Carlos Alcaraz zeigt bei den US Open weiter kaum eine Schwäche und hat zum dritten Mal in Serie das Viertelfinale erreicht. Der 20 Jahre alte Spanier setzte sich am Montag gegen die italienische Turnier-Überraschung Matteo Arnaldi durch.