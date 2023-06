Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz hat beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club erstmals auf Rasen ein ATP-Finale erreicht. Gewinnt er das Turnier am Sonntag, würde der Spanier erneut die Nummer 1 der Welt sein. In Halle ist Alexander Bublik, der nach dem K.o. von Jannik Sinner im Viertelfinale kampflos das Halbfinale erreicht hat in das Endspiel eingezogen.