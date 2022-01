Lokalmatador Alex Gruber hat am Sonntag auf der „Pföslriep“-Bahn in Deutschnofen beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in beeindruckender Manier zugeschlagen. Für den 29-Jährigen aus Villanders war es der sechste Sieg auf seiner Lieblingsbahn. Damit spitzt sich der Kampf um die Gesamtführung wieder zu.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz