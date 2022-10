Alex Schwazer erzählt sein Leben: „Von Sturheit zu Fehlern getrieben“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch hat Alex Schwazer seine Autobiografie präsentiert. Dabei sagte der Olympiasieger von 2008 und überführte Dopingsünder: „Vieles in meinem Leben ist meinem Charakter geschuldet. Meine Sturheit hat mich zum Olympiasieger gemacht, mich aber auch zu Fehlern getrieben.“ Wir haben den Pressetermin im Hotel Laurin in Bozen genutzt, um mit dem heute 37-Jährigen außerdem über bewegte Jahre, Gerechtigkeit, seine heutige Tätigkeit und ein mögliches Comeback zu sprechen.