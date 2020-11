Alex Trivellato zur DEL-Situation: „Ich finde das peinlich“

In keiner Eishockeyliga der Welt wird die Corona-Situation so kontrovers diskutiert wie in Deutschland, dort ruht in der höchsten Spielklasse noch immer der Puck. SportNews startet deshalb seine DEL-Serie und bittet die 3 Südtiroler in der Beletage des deutschen Eishockeys, Alex Trivellato, Alex Lambacher und Joachim Ramoser, zum Interview. Den Anfang macht Trivellato, der in der Abwehr der Krefeld Pinguine längst eine feste Größe ist. Mit uns spricht er ungewohnt offen über seine Kontakte zum HC Bozen, Training auf eigenes Risiko und sein aktuelles Monatseinkommen von 2900 Euro.Die Einzelheiten lesen Sie auf