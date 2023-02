Alex Vinatzers klare Worte: „Ich bin kein Fan davon“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Parallel-Rennen sind auch bei der Ski-WM in Frankreich eines der großen Streitthemen. Am Dienstag fand das Team Event statt, das im Parallel-Format ausgetragen wurde. Für die Azzurri gab es nichts zu holen, denn bereits im Viertelfinale war gegen die späteren Sieger aus den USA Schluss. Einziger Südtiroler am Start war Alex Vinatzer, der uns in der Mixed Zone Rede und Antwort stand. Dabei sprach er nicht nur über das Parallel-Format, sondern auch über seinen vollbepackten Dienstag, der mit dem Team Event nicht zu Ende gegangen ist. Denn am Abend stehen noch die Qualis für die Einzel-Parallelrennen am Mittwoch an.