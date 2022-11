Algund schwebt auf Wolke sieben

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der 3. Amateurliga läuft es für einen Verein so richtig rund: Algund spielte bislang seine Gegner nach der Reihe an die Wand und liegt nach neun Spieltagen und neun Siegen unangefochten an der Tabellenspitze. Die Feier zum Herbstmeister kann getrost geplant werden.