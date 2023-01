Alle Augen sind auf Wierer und Vittozzi gerichtet

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist alles angerichtet für den Biathlon-Weltcup in Antholz: Am Donnerstag wird dieser um 14.30 Uhr mit dem Sprint der Damen eröffnet. Bis Sonntag werden in der Südtirol Arena insgesamt sechs Wettkämpfe ausgetragen. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind auch endlich wieder volle Zuschauerränge im Antholzertal zu sehen.