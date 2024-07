„Alle sind heiß darauf, uns Südtiroler zu schlagen“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Warten hat nun auch für die Südtiroler Herren ein Ende: Am Montag ab 17.30 Uhr bestreiten Martin Ritsch & Co. ihr erstes Gruppenspiel bei der Europeada im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Gegner ist Nordschleswig, also die Deutschen in Dänemark. Die Vorfreude ist groß, der Druck wird aber nicht kleiner.