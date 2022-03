Alles oder nichts: Showdown für Ritten und Gröden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Drei Plätze sind im Semifinale der Alps Hockey League noch zu besetzen. Lediglich Asiago hat sein Ticket für die letzten Vier bereits gelöst. In den weiteren drei Viertelfinalserien kommt es zum alles entscheidenden Showdown am Donnerstag. Das gab es in der Liga-Geschichte noch nie.