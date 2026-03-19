Man muss nicht wirklich selbst Eishockey gespielt haben, um zu wissen: Besser wird Sport nicht. Mich hat diese Leidenschaft jedenfalls mein ganzes Leben lang begleitet – als Fan, als Journalist, sogar als Vereinspräsident. <BR \/><BR \/>Und Bruneck war irgendwie immer dabei. Kämpferisch, engagiert, sympathisch. Aber auch ein bisschen zum Mitleid haben. Nicht aus Arroganz, sondern aufrichtig. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74000759_quote" \/><BR \/><BR \/>Denn tatsächlich gewonnen haben die Pusterer bislang noch nichts. Irgendwas hat ihnen immer gefehlt. Ein Tor, ein Sieg, ein klitzekleines Stück Glück – dieses winzige Detail, das am Ende alles perfekt macht. <BR \/><BR \/>Und jetzt? Jetzt fegen die Pusterer den FC Bayern der ICE Hockey League aus dem Play-off. So überzeugend, dass man zweimal hinschauen muss – und beim dritten Mal immer noch denkt: Was war das denn? Aber wer das schafft, der ist ein Sieger. Ein beeindruckender sogar. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Und vielleicht wird es heuer die ganz, ganz große. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>