Alonso frohlockt, Mercedes hadert und Red Bull vermisst Mateschitz

Red Bull dürfte am Sonntag (18 Uhr) auf dem Stadtkurs in Jeddah schwer zu schlagen sein. Die Rollen scheinen im zweiten Saisonrennen der Formel 1 in Saudi-Arabien klar verteilt – auch wenn Verstappen infolge eines Magen-Darm-Infektes einen Tag verspätet anreiste. Die Konkurrenz, vor allem Mercedes, ist mit sich selbst beschäftigt.