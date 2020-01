So spannend war es in der AlpsHL noch nie: 3 bzw. 4 Spieltage vor dem Ende des Grunddurchgangs kämpfen noch 6 Mannschaften um den Einzug in die Master Round. SportNews erklärt, wer die besten Chancen hat und wer den steinigen Weg über die Qualification Round gehen muss.Die Einzelheiten lesen Sie auf