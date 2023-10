Alte Ski-Liebe ade: Karoline Pichler erfindet sich neu

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am kommenden Wochenende erfolgt in Sölden mit dem Damen-Riesentorlauf der Auftakt in die neue Ski-Saison. Einen Namen wird man auf der Startliste jedoch vergeblich suchen: Karoline Pichler. Die Petersbergerin geht in diesem Winter neue Wege.