Am Grünen Tisch: Brescia kehrt in die Serie B zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach einem skandalösen Playout-Heimspiel gegen Cosenza, das nach Randalen vorzeitig abgebrochen werden musste, stieg Brescia im Juni erstmals seit 38 Jahren in die Serie C ab. Doch die Verweilzeit in der 3. Liga scheint nicht von Dauer, denn dem Traditionsverein winkt am Grünen Tisch der letzte freie Platz in der Serie B.