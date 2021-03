Die aktuelle Ausnahmesituation hat zahlreiche Amateurfußballvereine, auch bei uns in Südtirol, an den Rand der Existenz gedrängt. Vereinsauflösungen oder Fusionen waren aber auch schon vor der Coronakrise keine Seltenheit. Grund genug, in den Archiven nach einigen Vereinen zu suchen, die von der Landkarte verschwunden sind.







Die Einzelheiten lesen Sie auf