Andrea Vötter vor der WM: „Gold wäre ein Traum“

Am Freitag startet bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Oberhof die Medaillenjagd. Im Vorfeld der Titelkämpfe haben wir mit einer Athletin gesprochen, die urplötzlich zu Italiens größter Hoffnungsträgerin in dieser Sportart aufgestiegen ist: Andrea Vötter.