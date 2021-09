Anton Bernard: „Habt ihr schon Angst vor uns, Armin Hofer?“

Wenige Tage vor dem Saisonstart haben sich die Kapitäne des HCB Südtirol Alperia und des HC Pustertal, Anton Bernard und Armin Hofer, auf halber Strecke in Brixen zum Vier-Augen-Gespräch getroffen. Im 2. Teil des großen Captains Talk dreht sich alles um alte Derby-Erinnerungen, heißblütige Fans und Kampfansagen aus beiden Mannschaftskabinen. In Bruneck etwa prophezeit man einen heißen Tanz im neuen Stadion, in Bozen dagegen lautet die Devise für die 4 Saisonduell mit dem HCP: 12 Punkte!Die Einzelheiten lesen Sie auf