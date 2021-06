Arnold Schwellensattl hat ein klares Ziel vor Augen

Der 11. März 2021 hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Arnold Schwellensattl, einer der besten Südtiroler Fußballer aller Zeiten, hatte in seinem Heimatort Algund einen schweren Unfall. Mit seinem Rad geriet er unter einen LKW und zog sich dabei schwerste Verletzungen am Bein zu. Nach einem langen Krankenhaus-Aufenthalt in Meran ist der 46-Jährige noch immer in der Reha. Aber der ehemalige Top-Stürmer sieht langsam Licht am Ende des Tunnels.







