Asiago deklassiert tapfere Broncos

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dass im Eishockeysport im Grunde alles möglich ist, haben die Wipptal Broncos am Dienstag ein Drittel lang bewiesen. Markus Gander & Co. lagen zum Playoff-Auftakt gegen das hoch gehandelte Asiago 2:0 in Führung, letzten Endes wurden sie aber unter einer Torlawine begraben.