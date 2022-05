ATP Madrid: Formstarker Alcaraz peilt gegen Zverev den Heimcoup an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Alexander Zverev bestreitet beim Masters-1000-Turnier in Madrid sein erstes großes Finale in diesem Jahr. Der Olympiasieger trifft im Endspiel des topbesetzten Sandplatz-Events an diesem Sonntag (18.30 Uhr) auf den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz.