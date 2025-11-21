Vom 27. bis 29. Jänner 2026 wird die olympische Fackel in Südtirol unterwegs sein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/die-olympische-fackel-in-suedtirol-daten-und-zeiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier erfahren Sie mehr dazu). <\/a><BR \/><BR \/>Doch das ist nicht das erste Mal. Auch im Jahr 2006 – vor den Olympischen Spielen in Turin ging die Fackel durch Südtirol. Genau 10.001 Fackelläufer trugen damals das Olympische Feuer in die Olympiastadt Turin. <BR \/><BR \/>Auch durch Südtirol ging die olympische Fackel. Über hundert Südtiroler durften das Symbol des Friedens und der Verbundenheit zwischen den Völkern ein Stück weit tragen.<BR \/><BR \/>Waren auch Sie damals dabei, oder haben Sie den Fackelzug begleitet und haben noch Fotos in Ihrem Archiv? Falls ja, schicken Sie uns, wir werden diese Erinnerungen gerne veröffentlichen.<BR \/><BR \/><b>Einfach an<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><b>schicken.<\/b>