Auch der König ist stolz: Trost für Marokkos Fußballhelden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach und nach trotteten die marokkanischen Halbfinalverlierer in ihren roten Mannschaftsbus und ließen sich geschafft auf die Sitze fallen. An das Pflichtspiel um Platz drei an diesem Samstag gegen ebenso enttäuschte Kroaten dachte in diesem Moment wohl keiner der Fußball-Löwen vom Atlas. Und um beim Blick durch die Scheibe in die tief schwarze katarische Nacht schon zufrieden den Stolz einer ganzen Nation fühlen zu können, war die Rückfahrt durch die Wüste vom Al-Bait Stadion wahrscheinlich auch zu kurz. Aber das kommt noch.