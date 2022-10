Auch historischer Speed-Auftakt der Herren abgesagt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Mega-Abfahrt am Matterhorn sollte eine Premiere der Superlative werden: Der erste Weltcup, der über eine Landesgrenze führt. Die Abfahrten der Herren am 29. und 30. Oktober mit Start in Zermatt (Schweiz) und Ziel in Cervinia (Italien) musste nun jedoch definitiv abgesagt werden.