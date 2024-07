Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die erste Südtirolerin muss bei Olympia 2024 die Heimreise antreten: Tischtennisspielerin Debora Vivarelli hatte am Sonntag gegen die absolute Weltklassespielerin Hina Hayata keine Chance (SportNews berichtete). Hier im Interview analysiert die Kaltererin ihre Erstrundenniederlage, spricht über ihre Gefühle an der Platte und über das, was sie aus Paris mitnimmt.