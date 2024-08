AUDIO | Jannik Sinner sucht „Ruhe und Aggressivität“

Jannik Sinner ist am Dienstag beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem hart erkämpften Zweisatz-Sieg ins Achtelfinale eingezogen. Bevor es dort am Freitag gegen Jordan Thompson (ATP 32) geht, stand er in diesem Interview geduldig Rede und Antwort. Die Nummer 1 der Tenniswelt spricht über ihr Vorhaben in den USA. - Foto: © youtube.com