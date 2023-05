Auf ein Neues: Dorothea Wierer legt los

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Großteil der Biathletinnen hat bereits am Montag in Viareggio den Trainingsauftakt eingeleitet. Wenige Tage später legt auch Dorothea Wierer los. Eines ist dabei sicher: Die Niederrasnerin kann sich in der Saisonvorbereitung auf ihre Erfahrung verlassen.