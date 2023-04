Auftakt nach Maß: Blue Team deklassiert Rumänien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So hat sich Headcoach Mike Keenan den WM-Start seiner Mannschaft ausgemalt: Italien dominierte am Samstag in Nottingham (England) harmlose Rumänen und startete somit erfolgreich in die Mission direkter Wiederaufstieg. Nichtsdestotrotz war nicht alles Gold, was glänzt.