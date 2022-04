Aus in Monte Carlo: Zverev zieht Sinner den Zahn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem Jannik Sinner am Donnerstag gegen Andrey Rublev brilliert hatte, war gegen Viertelfinal-Gegner Alexander Zverev ebenfalls der Sieg in Reichweite. Am Ende eines großartigen Tennisspiels ist der Sextner beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo, nach großem Kampf und einer bärenstarken Leistung, ausgeschieden.