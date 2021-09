Wie in den vergangenen Jahren wirft die SportNews-Redaktion auch heuer wieder einen Blick auf Südtiroler Fußballprofis, die ihr Geld außerhalb der Region verdienen. In der Serie C hagelte es diesmal für 2 Südtiroler bittere Pleiten. In Deutschland spielte Simon Straudi immerhin durch – aber „nur“ in der 4. Liga.Die Einzelheiten lesen Sie auf