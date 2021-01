Wie in den vergangenen Jahren wirft die SportNews-Redaktion auch heuer wieder einen Blick auf Südtiroler Fußballprofis, die ihr Geld bei Klubs außerhalb der Region verdienen. An diesem Wochenende durften alle Südtiroler in der Serie B einen Sieg ihrer Mannschaften bejubeln.Die Einzelheiten lesen Sie auf