Australien muss sich Schweden geschlagen geben

Schwedens Fußballfrauen haben sich bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland Bronze gesichert. Im Spiel um Platz drei setzte sich der Favorit am Samstag in Brisbane mit 2:0 durch und landete zum vierten Mal bei einer WM auf dem dritten Rang.