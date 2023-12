Auswärts läuft’s: Wölfe führen den Meister vor

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim HC Pustertal rumorte es nach zuletzt vier Heimniederlagen in Folge. Der angepeilte Platz in den Top-6 ist in ernsthafte Gefahr geraten, weswegen eine Krisensitzung einberufen wurde. Diese hat offensichtlich Wunder gewirkt, denn die Wölfe boten am Freitagabend bei Red Bull Salzburg eine der besten Saisonleistungen.