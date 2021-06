Pünktlich zur Rasensaison läuft Andreas Seppi in Großbritannien zur Hochform auf. Am Mittwoch machte der Kalterer mit Emil Ruusuvuori (ATP 79) in Eastbourne kurzen Prozess. Mit einem Zwei-Satz-Sieg (6:2, 6:3) zog Seppi in das Viertelfinale ein.Die Einzelheiten lesen Sie auf