Nur wenige Tage nach dem verlorenen Zweitrundenmatch beim Masters-Turnier in Monte Carlo gegen den Weltranglisten-1. Novak Djokovic, steht für Jannik Sinner nächste Woche das mit 1,7 Millionen Euro dotierte ATP-500-Turnier in Barcelona an. Zum Auftakt hat der 19-jährige Sextner ein Freilos.Die Einzelheiten lesen Sie auf