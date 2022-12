Bei Serie-A-Anfrage weg? „Kenne dieses Versprechen nicht“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag und Mittwoch weilte Hans Nicolussi Caviglia in Coverciano, wo der 22-Jährige an einem Stage der italienischen Nationalmannschaft teilnahm. Zeitgleich tauchen immer mehr Gerüchte um einen Winterwechsel des FCS-Shootingstars auf. Was sagt der Verein dazu?