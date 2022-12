Beim Gröden-Jubiläum: Der große Gejagte kommt mit der 10

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag wird in Gröden ein kleines Stück Ski-Geschichte geschrieben: Mit dem Super-G der Herren wird das 100. Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels ausgetragen. Eröffnet wird das Jubiläumsrennen von Matthieu Bailet aus Frankreich.