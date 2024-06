Rote Teufel melden sich zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem überzeugenden Auftritt hat sich Belgien nach seiner überraschenden Auftaktpleite eindrucksvoll im EM-Turnier zurückgemeldet. Der WM-Dritte von 2018 setzte sich am Samstag in Köln gegen Rumänien verdient mit 2:0 (1:0) durch und hat das Weiterkommen am letzten Spieltag in der eigenen Hand.