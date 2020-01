Die verheerenden Buschfeuer in Australien haben nun auch Auswirkungen auf Sport-Events: Der für nächste Woche in Canberra angesetzte, mit 162.480 Dollar und damit hochwertige Tennis-Challenger der Herren ist wegen der Brände in der Region in die rund 620 Kilometer westlich gelegene Stadt Bendigo verlegt worden.Die Einzelheiten lesen Sie auf