Bereit für den nächsten Schritt: Unterland in AlpsHL eingeschrieben

Eishockey-Südtirol könnte in der nächsten Saison um einen Klub in der Alps Hockey League reicher sein. Neben den aktuellen Vertretern peilen auch die Unterland Cavaliers die multinationale Liga an. Die Südtiroler sind nicht der einzige Verein, der neu einsteigen möchte.