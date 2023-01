Besonnen zum nächsten Sieg: Die Dominatorin feiert wieder

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wer soll Sofia Goggia schlagen? Das war die brennende Frage am Freitag vor der ersten Abfahrt in Cortina. Die Antwort lautete wie so oft: Niemand. Die Italienerin ließ alle hinter sich, bejubelte den nächsten Erfolg und baute ihre Führung in der Disziplinenwertung weiter aus.