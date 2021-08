Die 15. Auflage des DolomitenCup ist Geschichte – und endete mit einem Premierensieger. Der EHC Biel-Bienne hat bei seiner ersten Teilnahme in Neumarkt gleich den Turniersieg davongetragen und am Sonntagabend in einem hochspannenden Finale den Rekord-Champion der Augsburger Panther mit einem 2:0-Triumph entthront.Die Einzelheiten lesen Sie auf