Bier oder Wein? Die etwas anderen Fragen an Dominik Windisch

Am Wochenende hatte Südtirols erfolgreichster Biathlet der vergangenen zwei Jahrzehnte seinen allerletzten großen Auftritt: Dominik Windisch ließ seine Karriere bei der Italienmeisterschaft im Martelltal ausklingen. Wir waren vorort und haben die Möglichkeit genutzt, um ihm eine Reihe an amüsanten Fragen zu stellen, die er so noch nie beantwortet hat. - Foto: © youtube.com