„Big Rom“ hält Inter auf Viertelfinal-Kurs

Seit Wochen steht Romelu Lukaku bei Inter in der Kritik, weil er nicht mehr der Stürmer von seiner ersten Zeit bei den Mailändern ist. Am Mittwochabend verstummten die kritischen Stimmen aber, denn der „Big Rom“ genannte Belgier stieß die Tür zum Viertelfinale in der Champions League für die Italiener weit auf.