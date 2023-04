BILDER | Der Pusterer Fußball vor der Linse

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jeden Dienstag lassen wir das zurückliegende Fußball-Wochenende in den heimischen Amateurspielklassen mit einer Bildergalerie Revue passieren. So auch auch heute, wenn wir unsere Fokus aufs Pustertal richten. Außerdem ist ein Landesliga-Duell aus dem Süden in der Auswahl.